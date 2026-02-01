Salon du Chocolat et des Gourmandises Maintenon

Salon du Chocolat et des Gourmandises

Rue René et Jean Lefèvre Maintenon Eure-et-Loir

Samedi 2026-02-28 10:00:00

2026-03-01 18:00:00

2026-02-28

Avis à tous les gourmands ! Le Salon du Chocolat et des Gourmandises (9eme édition) organisé par l’association Les 4 saisons est de retour pour le plus grand bonheur de nos papilles. Rendez-vous incontournable des gourmands.Familles

Il attire chaque année plus de 3.500 visiteurs qui trouvent leur bonheur parmi les nombreuses spécialités. Avalanche de chocolat sous toutes ses formes, divins macarons, thés raffinés, pralines, pâtisseries et biscuits artisanaux… Les artisans locaux sont mis à l’honneur, et quelques-unes des grandes pointures françaises font aussi tous les ans le déplacement pour retrouver le public eurélien. Animations et restauration sur place. .

English :

Attention all gourmands! The Salon du Chocolat et des Gourmandises (9th edition) organized by the association Les 4 saisons is back to delight our taste buds. An unmissable event for gourmets.

