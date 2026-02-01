Salon du chocolat et des plaisirs gourmands Salle des fêtes Millau

Salon du chocolat et des plaisirs gourmands

Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Animations, dégustations …

Salon du chocolat, des plaisirs et du whiskey

7 et 8 mars 2026 de 10h à 19h

Salle des fêtes de Millau

Entrée 3 euros ( gratuit de 10 ans)

Organisé par le Rotary Club de Millau 3 .

Salle des fêtes Parc de la Victoire Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 33 08 72 99 philippe.caussignac@wanadoo.fr

English :

Entertainment, tastings …

