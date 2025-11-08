Salon du chocolat et des saveurs à Aiffres Espace Tartalin Aiffres
Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres
Samedi 8 et dimanche 9 novembre a lieu la 10ème édition du Salon du chocolat et des saveurs à Aiffres, organisé par le Lions Club Niort Doyen.
Nombreux exposants seront présents et de nombreuses animations seront proposées !
À l’Espace Tartalin à Aiffres.
Tarifs
Adulte 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans .
Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
