Salon du chocolat et des saveurs à Aiffres Espace Tartalin Aiffres

Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Samedi 8 et dimanche 9 novembre a lieu la 10ème édition du Salon du chocolat et des saveurs à Aiffres, organisé par le Lions Club Niort Doyen.

Nombreux exposants seront présents et de nombreuses animations seront proposées !

À l’Espace Tartalin à Aiffres.

Tarifs

Adulte 3€

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

