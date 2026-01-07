Salon du Chocolat et des Saveurs La Salicorne Saujon

Salon du Chocolat et des Saveurs

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Salon du Chocolat et des Saveurs organisé le dimanche 8 février de 10h à 18h à la Salicorne.

Par le Lions Club de Saujon et de la vallée de la Seudre.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 41 10 81

English :

Salon du Chocolat et des Saveurs organized on Sunday February 8th from 10am to 6pm at La Salicorne.

By the Saujon and Seudre Valley Lions Club.

