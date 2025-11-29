Salon du Chocolat Étagnac

Salon du Chocolat

Salle des Fêtes Étagnac Charente

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Organisé par le Rotary club de Charente Limousine,Cette nouvelle édition aura lieu à la salle des Fêtes

Salle des Fêtes Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 20 33 mairie@etagnac.fr

English :

Organized by the Rotary Club of Charente Limousine, this new edition will take place at the Salle des Fêtes

German :

Organisiert vom Rotary Club Charente Limousine,Diese neue Ausgabe wird im Salle des Fêtes stattfinden

Italiano :

Organizzata dal Rotary Club Charente Limousine, questa nuova edizione si svolgerà nella Salle des Fêtes

Espanol :

Organizada por el Rotary Club de Charente Limousine, esta nueva edición tendrá lugar en la Salle des Fêtes

