Salon du Chocolat Étagnac
Salon du Chocolat Étagnac samedi 29 novembre 2025.
Salon du Chocolat
Salle des Fêtes Étagnac Charente
Tarif :
Date :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Organisé par le Rotary club de Charente Limousine,Cette nouvelle édition aura lieu à la salle des Fêtes
Salle des Fêtes Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 20 33 mairie@etagnac.fr
English :
Organized by the Rotary Club of Charente Limousine, this new edition will take place at the Salle des Fêtes
German :
Organisiert vom Rotary Club Charente Limousine,Diese neue Ausgabe wird im Salle des Fêtes stattfinden
Italiano :
Organizzata dal Rotary Club Charente Limousine, questa nuova edizione si svolgerà nella Salle des Fêtes
Espanol :
Organizada por el Rotary Club de Charente Limousine, esta nueva edición tendrá lugar en la Salle des Fêtes
L’événement Salon du Chocolat Étagnac a été mis à jour le 2025-01-30 par Office de Tourisme Charente Limousine