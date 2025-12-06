Salon du chocolat Lansac
Salon du chocolat Lansac samedi 6 décembre 2025.
Le salon du chocolat de Pugnac est exceptionnellement organisé à Lansac avec des ateliers et dégustations samedi 6 novembre et dimanche 7 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h30. .
Salle des Fêtes Lansac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine
