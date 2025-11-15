Salon du chocolat Salle polyvalente Marzy
Salle polyvalente 19 Rue des Charrons Marzy Nièvre
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Salon du chocolat le weekend du 15 et 16 novembre à la salle polyvalente de Marzy.
Entrée gratuite.
Samedi 15 de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h.
Infos au 03 86 57 09 25 .
Salle polyvalente 19 Rue des Charrons Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 09 25 mairie-marzy@orange.fr
