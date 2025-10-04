Salon du Chocolat Rue du 19 Mars 1962 Montmorot

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Montmorot Jura

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Animations autour des saveurs et des chocolatiers du Jura.

Animations et de démonstrations de chefs.

Organisé par le lions club Lons. .

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 salonduchocolatlons@gmail.com

