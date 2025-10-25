Salon du chocolat Palais ducal Nevers
Salon du chocolat
Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de ville Nevers Nièvre
2025-10-25 10:00:00
2025-10-26 18:00:00
2025-10-25
Rendez vous au Palais ducal pour tous les gourmands et fan du chocolat le samedi 25 et dimanche 26 octobre !
Démonstrations et dégustations toute la journée.
Il a des ateliers pour les enfants âgés entre 5 et 10 ans afin de confectionner des confiseries.
Les ateliers se dérouleront entre 14h20 et 17h, toutes les 20 minutes. Les places sont limitées à 15 enfants par atelier Inscription sur le site nevers.fr.
Organisé par la Confrérie des Amateurs de chocolat de la Nièvre.
Entrée libre de 10h à 18h sur les 2 jours. .
Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 09 28
