Salon du chocolat, Salle des Fêtes d’Arles-sur-Tech, Arles-sur-Tech

Informations pratiques

Salon du chocolat Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle des Fêtes d’Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Entrée : 2 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Arles-sur-Tech met à l’honneur son riche passé chocolatière. Ancien fleuron de l’économie locale, la chocolaterie Cantaloup employait de nombreux habitants avant d’être détruite par l’aiguat de 1940, qui emporta son usine située sur les rives du Tech. L’entreprise fut ensuite transférée à Perpignan, où elle poursuivit son activité sous la marque Cémoi.

Pour faire revivre cette page de l’histoire du chocolat catalan, la mairie et la Confrérie des chocolatiers vous invitent à découvrir le Salon du chocolat. Une manifestation gourmande qui célèbre un savoir-faire emblématique et le patrimoine industriel du territoire.

Salle des Fêtes d’Arles-sur-Tech 11 Rue du 14 Juillet, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468839066 http://www.tourisme-haut-vallespir.com Arles-sur-Tech, Arles de Tec en catalan, est un village construit le long de la vallée du Tech. Il s’est développé autour de son abbaye bénédictine. Le monastère, tout d’abord installé dans les murs des anciens thermes romains (actuelle Amélie-les-bains “El Banys d’Arles”), puis transféré, après destruction, sur le site actuel. La cité se développe autour du noyau germinal qu’est l’Abbaye. Autour d’elle, un lacis de ruelles enfermées dans une enceinte qui se dessine avec précision au XIIe siècle et qui se dotera de tours de défense aux XIIe et XIIIe siècles. C’est à partir des XVIe et XVIIe siècles que la ville s’étendra au-delà de ses murs et fossés avec la création des barris d’avall et d’amunt. De nombreux balcons (XVIIe et XVIIIe siècles) témoignent de l’activité du fer (mines, forges, ferronnerie…) qui assurait jadis le renom d’Arles.

Ici, fleurissaient aussi l’activité de tissage et l’activité chocolatière. La chocolaterie Cantaloup occupait bon nombre d’Arlésiens avant l’aïguat de 1940. L’usine, qui était située sur la rive du Tech fut entièrement emportée par l’inondation. Elle déménagea alors à Perpignan où elle existe toujours sous la marque Cémoi.

L’usine de tissages a été créée sur les ruines du moulin banal du monastère. Aujourd’hui, ce site appelé « Moulin des Arts et de l’Artisanat » regroupe des ateliers, une exposition présentant les créations de divers artisans et artistes et le Conservatoire des Tissages A 45 km de Perpignan, au coeur du Vallespir

Arles-sur-Tech, réputée autrefois pour son activité chocolatière avec les chocolats Cantaloup, vit ce dimanche des Journées du patrimoine à l’heure du chocolat.

© Association Arles Fa Temps