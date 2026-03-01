Salon du chocolat Place Pierre Victor Léger Vichy

Salon du chocolat Place Pierre Victor Léger Vichy dimanche 22 mars 2026.

Salon du chocolat

Place Pierre Victor Léger Le Grand Marché Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :
2026-03-22

Les étudiants de l’IUT de Montluçon organisent la deuxième édition du Salon du Chocolat à Vichy.
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Place Pierre Victor Léger Le Grand Marché Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 92 72 87  salon.choco.gourmandises@gmail.com

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English :

Students from the Montluçon IUT organize the second Salon du Chocolat in Vichy.

L’événement Salon du chocolat Vichy a été mis à jour le 2026-03-12 par Vichy Destinations

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