Salon du chocolat Place Pierre Victor Léger Vichy

Salon du chocolat

Place Pierre Victor Léger Le Grand Marché Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Les étudiants de l’IUT de Montluçon organisent la deuxième édition du Salon du Chocolat à Vichy.

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Place Pierre Victor Léger Le Grand Marché Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 92 72 87 salon.choco.gourmandises@gmail.com

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English :

Students from the Montluçon IUT organize the second Salon du Chocolat in Vichy.

L’événement Salon du chocolat Vichy a été mis à jour le 2026-03-12 par Vichy Destinations