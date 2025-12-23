Salon du collectionneur, Saverne
Salon du collectionneur, Saverne dimanche 18 janvier 2026.
Salon du collectionneur
Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18 08:00:00
fin : 2026-01-18 16:30:00
Date(s) :
2026-01-18
Ce salon dédié aux passionnées de collections pourront y découvrir une soixantaine d’exposants regroupant des objets rares de toutes collections philatélie, livres anciens, bibelots de collection, disques, insignes, souvenirs militaires… .
Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 52 91
