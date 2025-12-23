Salon du collectionneur, Saverne

Salon du collectionneur

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-18 08:00:00

fin : 2026-01-18 16:30:00

2026-01-18

Ce salon dédié aux passionnées de collections pourront y découvrir une soixantaine d’exposants regroupant des objets rares de toutes collections philatélie, livres anciens, bibelots de collection, disques, insignes, souvenirs militaires… .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 52 91

