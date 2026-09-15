Salon du couteau d’art Espace Jean Mouton – Salle des fêtes Pierrelatte
samedi 24 octobre 2026 · Espace Jean Mouton - Salle des fêtes · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Salon du couteau d’art
Espace Jean Mouton – Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les mineurs accompagnés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Cette année l’association « les Lames du Sud » propose son, 19ème salon du couteau d’art un rendez-vous incontournable des amateurs de coutellerie.
.
Espace Jean Mouton – Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lamesdusud@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the association « Les Lames du Sud » is hosting its 19th Art Knife Show, a must-attend event for cutlery enthusiasts.
L’événement Salon du couteau d’art Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Pierrelatte (Drôme)
- Projection documentaire – Regards sur le vivant Bibliothèque Pierrelatte 15 septembre 2026
- Ouverture de sites patrimoniaux Pierrelatte 16 septembre 2026
- Projection documentaire – Regards sur le vivant Bibliothèque Pierrelatte 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine : Exposition « Ces noms de personnes qui peuplent Pierrelatte » Bibliothèque Pierrelatte 19 septembre 2026
- Jeu de piste – Journées Européennes du Patrimoine Départ de l’Office de tourisme Pierrelatte 19 septembre 2026