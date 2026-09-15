Salon du couteau d’art Espace Jean Mouton – Salle des fêtes Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Salon du couteau d’art

Espace Jean Mouton – Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les mineurs accompagnés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Cette année l’association « les Lames du Sud » propose son, 19ème salon du couteau d’art un rendez-vous incontournable des amateurs de coutellerie.

.

Espace Jean Mouton – Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lamesdusud@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, the association « Les Lames du Sud » is hosting its 19th Art Knife Show, a must-attend event for cutlery enthusiasts.

L’événement Salon du couteau d’art Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence