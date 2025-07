Salon du disque, CD et DVD de collection Aix-en-Provence

Salon du disque, CD et DVD de collection Aix-en-Provence vendredi 15 août 2025.

Salon du disque, CD et DVD de collection

Du vendredi 15 au samedi 16 août 2025 de 8h à 19h30. Place du Général de Gaulle Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Depuis plus de 25 ans Sonorama organise des salons du disque à Aix-en-Provence. Les prochaines éditions ont lieu sur la place du Général de Gaulle (La Rotonde) avec une dizaine de disquaires professionnels venus de toute la France

Cette animation devrait accueillir des centaines de personnes intéressées par tous les genres de musiques. Plus de 100 000 disques vinyle et C.D., affiches, D.V.D., magazines, tout ce qui se rapporte aux artistes, des articles d’une belle diversité et en excellent état, seront proposés par des disquaires professionnels.



Les acheteurs trouvent à la fois de la marchandise la plus diverse, et surtout de bonne qualité. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres, toutes les époques, des plus connus aux introuvables.



Genres musicaux Rock, Jazz, Blues, Country, Soul, Pop, Rap, Funky, etc.

Variétés françaises et étrangères, Folklore, documents sonores, affiches, bandes dessinées, musiques de films, etc…Tous les genres, toutes les époques ! .

Place du Général de Gaulle Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 35 33 92 jean.marchandiau@orange.fr

English :

For more than 25 years Sonorama has been organizing record fairs in Aix-en-Provence. The next editions will take place on the Place du Général de Gaulle (La Rotonde) with a dozen of professional record shops from all over France

German :

Seit über 25 Jahren organisiert Sonorama Schallplattenmessen in Aix-en-Provence. Die nächsten Ausgaben finden auf dem Place du Général de Gaulle (La Rotonde) mit einem Dutzend professioneller Plattenhändler aus ganz Frankreich statt

Italiano :

Da oltre 25 anni Sonorama organizza fiere del disco a Aix-en-Provence. Le prossime edizioni si svolgeranno in Place du Général de Gaulle (La Rotonde) con una decina di negozi di dischi professionali provenienti da tutta la Francia

Espanol :

Desde hace más de 25 años, Sonorama organiza ferias del disco en Aix-en-Provence. Las próximas ediciones tendrán lugar en la Place du Général de Gaulle (La Rotonde) con una decena de tiendas de discos profesionales de toda Francia

