Salon du disque et Audio vintage /Port d’Albret FM Vieux-Boucau-les-Bains

DISCAUDIO VB seconde édition !

La radio, Port d’Albret FM organise DiscAudio VB, le 3ème salon du disque et de l’audio vintage à Vieux Boucau,.

Ce salon est ouvert aux exposants particuliers, associatifs et professionnels proposant des collections de vinyles, CD, cassettes, VHS, DVD, laserdiscs et matériel audio vintage.

La radio sera sur place toute la journée en direct avec des interviews, des reportages et une animation musicale en direct.

Les exposants et vendeurs peuvent s’inscrire sur www.portdalbretfm.fr onglet Discaudio. Participation 15€/table.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs. Buvette et restauration sur place.

Inscription exposants DiscAudio | Port d’Albret FM (portdalbretfm.wixsite.com) .

Maison des Clubs Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 00 01 40

English : Salon du disque et Audio vintage /Port d’Albret FM

DISCAUDIO VB second edition!

The radio station Port d’Albret FM is organizing DiscAudio VB, the 3rd vintage record and audio fair in Vieux Boucau.

Your radio live all day long

German : Salon du disque et Audio vintage /Port d’Albret FM

DISCAUDIO VB zweite Ausgabe!

Der Radiosender, Port d’Albret FM organisiert DiscAudio VB, die 3. Messe für Vintage-Platten und Audio in Vieux Boucau,.

Ihr Radio ist den ganzen Tag live dabei

Italiano :

DISCAUDIO VB seconda edizione!

L’emittente radiofonica Port d’Albret FM organizza DiscAudio VB, la terza fiera del disco e dell’audio d’epoca a Vieux Boucau.

La vostra radio in diretta per tutto il giorno

Espanol : Salon du disque et Audio vintage /Port d’Albret FM

DISCAUDIO VB ¡segunda edición!

La emisora de radio Port d’Albret FM organiza DiscAudio VB, la 3ª feria del disco y del audio vintage en Vieux Boucau.

Su radio en directo durante todo el día

