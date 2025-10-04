Salon du Disque et BD La Rochelle
Salon du Disque et BD La Rochelle samedi 4 octobre 2025.
Charente-Maritime
Salon du Disque et BD Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
Le salon du Disque et de la BD revient pour cette 17ème édition avec une exposition consacrée à J. J. Goldman.
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er
La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Record and comic fair
The Record and Comic Fair returns this year with a tribute to Johnny Halliday.
German : Schallplatten- und Comicmesse
Die Schallplatten- und Comicmesse kehrt in diesem Jahr mit einer Hommage an Johnny Halliday zurück.
Italiano :
La 17ª edizione della Fiera del disco e del fumetto torna con una mostra dedicata a J. J. Goldman.
Espanol : Feria del disco y del cómic
La feria del disco y del cómic vuelve este año con un homenaje a Johnny Halliday.
