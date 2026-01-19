Salon du disque et de la BD à Cahors Cahors

Salon du disque et de la BD à Cahors

Allée des soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 2.5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Le Salon Disques & BD Cahors 2026 se tiendra le dimanche 8 février, comme chaque année, à l’Espace Valentré.

Petits et grands y sont attendus pour partager un moment convivial et festif.

Près d’une trentaine d’exposants seront présents pour vous proposer un large choix d’œuvres musicales sur tous supports — vinyles, CD et bien d’autres — ainsi qu’une multitude d’objets et de pièces dédiés à l’univers de la musique.

Des spécialistes de la bande dessinée vous feront également découvrir leurs trésors éditions originales, séries limitées, mangas, comics, et bien plus encore.

Une belle occasion de dénicher la perle rare ou de compléter vos collections !

Cette année, l’animation musicale sera assurée par le troubadour Philippe Rigal, qui viendra, autour de midi, nous envelopper de sa poésie.

Les auteurs et dessinateurs Joël Polomski, Jean-Christophe Vergne seront présents pour dédicacer leurs créations de l’année 2025, ainsi que l’autrice Colette Brogniart.

Expo vente : Pop-up (Livres animés)

Le Salon Disques & BD Cahors 2026 se tiendra le dimanche 8 février, comme chaque année, à l’Espace Valentré.

Petits et grands y sont attendus pour partager un moment convivial et festif.

Près d’une trentaine d’exposants seront présents pour vous proposer un large choix d’œuvres musicales sur tous supports — vinyles, CD et bien d’autres — ainsi qu’une multitude d’objets et de pièces dédiés à l’univers de la musique.

Des spécialistes de la bande dessinée vous feront également découvrir leurs trésors éditions originales, séries limitées, mangas, comics, et bien plus encore.

Une belle occasion de dénicher la perle rare ou de compléter vos collections !

Cette année, l’animation musicale sera assurée par le troubadour Philippe Rigal, qui viendra, autour de midi, nous envelopper de sa poésie.

Les auteurs et dessinateurs Joël Polomski, Jean-Christophe Vergne seront présents pour dédicacer leurs créations de l’année 2025, ainsi que l’autrice Colette Brogniart.

Expo vente : Pop-up (Livres animés)

.

Allée des soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 02 65 67 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Salon Disques & BD ? Cahors 2026 will be held on Sunday, February 8, as every year, at l?Espace Valentré.

Young and old alike are expected to attend to share a convivial and festive moment.

Nearly thirty exhibitors will be on hand to offer a wide selection of musical works on all media ? vinyls, CDs and more ? as well as a multitude of objects and items dedicated to musicvinyls, CDs and much more, as well as a multitude of objects and items dedicated to the world of music.

Comics specialists will also be on hand to show you their treasures: original editions, limited series, mangas, comics, and much more.

A great opportunity to unearth the rare pearl or complete your collections!

This year, musical entertainment will be provided by troubadour Philippe Rigal, who will come, around midday, to envelop us in his poetry.

Authors and illustrators Joël Polomski, Jean-Christophe Vergne will be on hand to sign their creations for the year 2025, as will author Colette Brogniart.

Exhibition sale: Pop-up (Animated books)

L’événement Salon du disque et de la BD à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Cahors Vallée du Lot