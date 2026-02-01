Salon du Disque et de la BD MPT Jean Moulin Le Mans

Salon du Disque et de la BD

MPT Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

Vente de disques (vinyles, cd) neufs ou d’occasion, mais également des BD, DVD, littérature enfantine, mangas et produits dérivés (30 exposants venus de la France entière)

Le dimanche 22 février 2026 se déroulera le 18ème salon du disque et de la BD du Mans.

Une trentaine d’exposants venus de la France entière sont attendus pour proposer disques vinyles, CD’s, DVD’s, bandes dessinées, littérature enfantine, mangas, produits dérivés…

Une platine vinyle sera à gagner sur place, par tirage au sort.

Comme pour les éditions précédentes la foule des amoureux des disques et des Bd ainsi que tous les curieux seront présents afin de passer une agréable journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. (Buvette et restauration sur place)

Entrée de 9h à 18h 1 euro. .

MPT Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire christophe.acv72@gmail.com

English :

Sale of new and used records (vinyl and CDs), as well as comics, DVDs, children’s literature, mangas and related products (30 exhibitors from all over France)

