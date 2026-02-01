Salon du Disque MARCIAC Marciac

Salon du Disque

MARCIAC Gymnase Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

desDISQUESetc

Un dizaine d’exposants professionnels viennent proposer un large choix de vinyles, CD, DVD, cassettes, de tous styles, de toutes les époques.

Le KIOSK à musiques

Un point d’écoute audiophile pour permettre d’apprécier les disques proposés par les exposants, les choix des visiteurs ou la sélection des organisateurs, sur la base du système à haut rendement en écoute à l’année aux BAINS

ONKEN 360 + ALTEC 416-8B

Pavillon LEDAUPHIN + TAD 2001

JBL 2405 ou 2402

Lavage de vinyles

Une VPI HW17 à disposition pour laver les vinyles.

Une opération qui prend 5 minutes par galette.

(participation 1 euro par disque)

Dimanche midi 2 propositions de restauration mobile

Les Plats dans les Collines burgers maison, hot-dogs, frites

La Choukoun d’Haïti propose découverte et voyage à travers ses plats exotiques

Saxicola Rubi en concert à Les BAINS samedi à 21h, uniquement sur invitation.

Horaires

Samedi de 13h à 19h et dimanche de 10h à 18h

.

MARCIAC Gymnase Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 28 33 54 10 ericginhac@orange.fr

English :

desDISQUESetc

A dozen professional exhibitors offer a wide choice of vinyl records, CDs, DVDs and cassettes, in all styles and from all eras.

The Music KIOSK

An audiophile listening point to enjoy the records offered by exhibitors, visitors’ choices or the organizers’ selection, based on the high-performance system used all year round at Les BAINS:

ONKEN 360 + ALTEC 416-8B

Pavillon LEDAUPHIN + TAD 2001

JBL 2405 or 2402

Vinyl washing

A VPI HW17 is available for washing vinyl records.

This operation takes 5 minutes per record.

(participation 1 euro per record)

Sunday lunchtime 2 mobile catering options

Les Plats dans les Collines homemade burgers, hot dogs, fries

La Choukoun d?Haïti offers discovery and travel through its exotic dishes

Saxicola Rubi in concert at Les BAINS on Saturday at 9pm, by invitation only.

Opening hours

Saturday, 1pm to 7pm and Sunday, 10am to 6pm

