Salon du Disque Halles de PAU Pau
Salon du Disque Halles de PAU Pau dimanche 3 mai 2026.
Salon du Disque
Halles de PAU 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ampli & le Cinéma Le Méliès présentent dans le cadre du festival Rock This Town
SALON DU DISQUE # 15
Suite à une affluence allant crescendo, le Salon du Disque de Pau prend du galon (et de la galette !) en accueillant plus de stands chaque année. La Halle de Pau sera remplie de disques, cd, k7, dvd et de quelques objets rares en lien avec l’univers musical (posters, stickers, livres, produits dérivés). Tous les prix, tous les genres musicaux, toutes périodes confondues, c’est le rendez-vous incontournable des collectionneurs ou des simples curieux. .
Halles de PAU 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 93 49 contact@ampli.asso.fr
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English : Salon du Disque
L’événement Salon du Disque Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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