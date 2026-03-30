Salon du Disque Halles de PAU Pau

Salon du Disque

Halles de PAU 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Ampli & le Cinéma Le Méliès présentent dans le cadre du festival Rock This Town

SALON DU DISQUE # 15

Suite à une affluence allant crescendo, le Salon du Disque de Pau prend du galon (et de la galette !) en accueillant plus de stands chaque année. La Halle de Pau sera remplie de disques, cd, k7, dvd et de quelques objets rares en lien avec l’univers musical (posters, stickers, livres, produits dérivés). Tous les prix, tous les genres musicaux, toutes périodes confondues, c’est le rendez-vous incontournable des collectionneurs ou des simples curieux. .

Halles de PAU 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 93 49 contact@ampli.asso.fr

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English : Salon du Disque

L’événement Salon du Disque Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau