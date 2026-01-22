Salon du Fait-Main et de l’Artisanat

Rue Jean de La Fontaine Fayet Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez découvrir les créations de nos artisans locaux lors du Salon du fait-main et de l’artisanat spécial Salon d’hiver qui aura lieu à la salle polyvalente de Fayet le samedi 7 février 2026 de 10h à 17h30.

Créations textiles, accessoire de mode, sacs, broderie, tricots, décoration, bougie etc.

Renseignements au 03 23 62 57 13 ou par mail à mairie.fayet@wanadoo.fr

Entrée libre, parking gratuit, petite buvette.

Salle polyvalente, rue Jean de la Fontaine, 02100 Fayet.

Rue Jean de La Fontaine Fayet 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 57 13 mairie.fayet@wanadoo.fr

English :

Come and discover the creations of our local artisans at the Salon du fait-main et de l’artisanat special Winter Show, to be held at the Fayet multi-purpose hall on Saturday February 7, 2026 from 10am to 5:30pm.

Textile creations, fashion accessories, bags, embroidery, knitwear, decorations, candles, etc.

Information on 03 23 62 57 13 or by e-mail at mairie.fayet@wanadoo.fr

Free admission, free parking, small refreshment bar.

Salle polyvalente, rue Jean de la Fontaine, 02100 Fayet.

L’événement Salon du Fait-Main et de l’Artisanat Fayet a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Saint-Quentinois