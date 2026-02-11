Salon du Fait-main La Manoque Tonneins

Salon du Fait-main

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-15

Salon du Fait-main organisé par l’Association Si Tonneins Citoyens .

Créateurs amateurs et professionnels avec des savoir-faire divers seront mis à l’honneur.

– Entrée gratuite, de 10h à 18h.

– Tombola, buvette.

– Restauration sur place le midi. .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine sitonneins.citoyens@gmail.com

English : Salon du Fait-main

Salon du Fait-main organized by the Association Si Tonneins Citoyens .

