Salon du Fait-main La Manoque Tonneins
Salon du Fait-main La Manoque Tonneins dimanche 15 février 2026.
Salon du Fait-main
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Salon du Fait-main organisé par l’Association Si Tonneins Citoyens .
Salon du Fait-main organisé par l’Association Si Tonneins Citoyens .
Créateurs amateurs et professionnels avec des savoir-faire divers seront mis à l’honneur.
– Entrée gratuite, de 10h à 18h.
– Tombola, buvette.
– Restauration sur place le midi. .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine sitonneins.citoyens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du Fait-main
Salon du Fait-main organized by the Association Si Tonneins Citoyens .
L’événement Salon du Fait-main Tonneins a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Val de Garonne