Salon du fil et des loisirs créatifs Puymoyen
Salon du fil et des loisirs créatifs Puymoyen samedi 11 avril 2026.
Salon du fil et des loisirs créatifs
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez profiter d’un salon sur l’art du fil et ses créations. De nombreux exposants professionnels autour du fil, de la couture, tricot et des loisirs créatifs
19 place Genainville Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 58 40 47
English :
Come and enjoy a show dedicated to the art of yarn and its creations. Numerous professional exhibitors focusing on thread, sewing, knitting and creative hobbies
