Salon du fitness, nutrition et santé Pavillon Buxerolles Limoges

Informations pratiques

Limoges

Salon du fitness, nutrition et santé

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Limoges accueille Vital Health Arena, un nouvel événement dédié au fitness, à la nutrition et à la santé du sportif. Pendant deux jours au Pavillon de Buxerolles, vivez l’intensité de Battle for Life, une compétition fitness portée par CrossFit Uzurat, et découvrez un salon réunissant une trentaine d’exposants : coaching, sport santé, nutrition, matériel, compléments, formations et services dédiés aux sportifs. Plus de 2 000 visiteurs sont attendus pour partager performances, découvertes et échanges dans une ambiance conviviale. Food trucks et bar sur place. .

Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 ms.brocante@gmail.com

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English : Salon du fitness, nutrition et santé

L’événement Salon du fitness, nutrition et santé Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole