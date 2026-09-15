Salon du fitness, nutrition et santé Pavillon Buxerolles Limoges
samedi 24 octobre 2026 · Pavillon Buxerolles · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Salon du fitness, nutrition et santé
Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Limoges accueille Vital Health Arena, un nouvel événement dédié au fitness, à la nutrition et à la santé du sportif. Pendant deux jours au Pavillon de Buxerolles, vivez l’intensité de Battle for Life, une compétition fitness portée par CrossFit Uzurat, et découvrez un salon réunissant une trentaine d’exposants : coaching, sport santé, nutrition, matériel, compléments, formations et services dédiés aux sportifs. Plus de 2 000 visiteurs sont attendus pour partager performances, découvertes et échanges dans une ambiance conviviale. Food trucks et bar sur place. .
Pavillon Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 ms.brocante@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du fitness, nutrition et santé
L’événement Salon du fitness, nutrition et santé Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges 15 septembre 2026
- Exposition Entre sacré et urbain Espace Noriac Limoges 16 septembre 2026
- Stand infos : Objectif job étudiant !, Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges 16 septembre 2026
- Le Voyage Moléculaire, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges 16 septembre 2026
- Festival des commerçants Limoges Limoges 17 septembre 2026