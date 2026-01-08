Salon du Geek les trolls de l’espace Salle des fêtes Pierrelatte
Salon du Geek les trolls de l’espace Salle des fêtes Pierrelatte samedi 18 avril 2026.
Salon du Geek les trolls de l’espace
Salle des fêtes Pierrelatte
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Organisé par l’Association Troll de Jeux. Le Salon du Geek & de l’Imaginaire revient à Pierrelatte pour une nouvelle aventure intergalactique !
Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Organized by Association Troll de Jeux. The Salon du Geek & de l?Imaginaire returns to Pierrelatte for a new intergalactic adventure!
