Salon du Geek les trolls de l’espace Salle des fêtes Pierrelatte

Salon du Geek les trolls de l’espace

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Organisé par l’Association Troll de Jeux. Le Salon du Geek & de l’Imaginaire revient à Pierrelatte pour une nouvelle aventure intergalactique !

+33 4 75 04 07 98

English :

Organized by Association Troll de Jeux. The Salon du Geek & de l?Imaginaire returns to Pierrelatte for a new intergalactic adventure!

