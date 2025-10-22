Salon du Goût et des Saveurs de Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer

Salon du Goût et des Saveurs de Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 22 octobre 2025.

Salon du Goût et des Saveurs de Camargue

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 9h30. Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Les chefs de Camargue seront aux fourneaux pour des démonstrations de cuisine suivies de dégustations.

Programme



09h30 Ouverture du Salon.

10h00 Concours de Cuisine pour adultes sur le thème de l’œuf. Inscriptions avant le 22/10 au

06 84 84 64 33.

10h30 Histoire, présentation et danses par le groupe folklorique Maquis de Baroncelli.

De 12h00 à 14h00 Démonstration de cuisine avec dégustation à base de produits du terroir.





Entrée libre et dégustations gratuites .

Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55

English :

Camargue chefs will be on hand for cooking demonstrations followed by tastings.

German :

Die Küchenchefs der Camargue werden für Kochvorführungen mit anschließender Verkostung am Herd stehen.

Italiano :

Gli chef della Camargue saranno a disposizione per dare dimostrazioni di cucina seguite da degustazioni.

Espanol :

Los chefs de la Camarga harán demostraciones culinarias seguidas de degustaciones.

L’événement Salon du Goût et des Saveurs de Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer