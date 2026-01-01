Salon du Gout et du Vin

Place Henri Redon Tour-de-Faure Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Un magnifique Salon du Goût et du Vin est organisé pour la 1ère fois, le Dimanche 25 Janvier, à partir de 9 h, salle des Fêtes de Tour de Faure (Lot)

Un magnifique Salon du Goût et du Vin est organisé pour la 1ère fois, le Dimanche 25 Janvier, à partir de 9 h, salle des Fêtes de Tour de Faure (Lot).

Vous retrouverez exposé de superbes stands de miel et produits dérivés, gâteaux, biscuits sucrés-salés, nougat, bonbons, confitures, conserves, terrines, saucissons, épices, escargots, foies gras, chocolat, apéritifs, huile noix, couteaux, fromages, livres de cuisine et bien sûr d'excellents vins, …

Des dégustations seront proposées toute la journée pour vous régaler. Venez découvrir les différents stands. Entrée totalement gratuite.

Restauration, tombola, gâteaux, buvette seront à votre disposition.

.

Place Henri Redon Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 generationmouvements46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magnificent Salon du Goût et du Vin is organized for the 1st time, Sunday, January 25, from 9 am, Salle des Fêtes de Tour de Faure (Lot)

L’événement Salon du Gout et du Vin Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Cahors Vallée du Lot