Salon du Goût Najac
Salon du Goût Najac samedi 4 avril 2026.
Salon du Goût
Le Puech Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Le Salon du Goût de Najac, c’est l’occasion idéale pour déguster et échanger avec des producteurs venus de toute la France.
Entrée libre Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer !
Programmation en cours. .
Le Puech Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 15 40 55 34 comitedesfetesdenajac@gmail.com
English :
The Salon du Goût de Najac is the ideal opportunity to taste and talk with producers from all over France.
Free admission ? A gourmet event not to be missed!
L’événement Salon du Goût Najac a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)