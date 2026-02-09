Salon du Goût Najac

Salon du Goût Najac samedi 4 avril 2026.

Le Puech Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-05

2026-04-04

Le Salon du Goût de Najac, c’est l’occasion idéale pour déguster et échanger avec des producteurs venus de toute la France.
Entrée libre Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer !
Programmation en cours.   .

Le Puech Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 15 40 55 34  comitedesfetesdenajac@gmail.com

English :

The Salon du Goût de Najac is the ideal opportunity to taste and talk with producers from all over France.
Free admission ? A gourmet event not to be missed!

L’événement Salon du Goût Najac a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)