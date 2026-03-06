Salon du Grain de Raisin Le Clos des Cèdres Bonnac-la-Côte

Salon du Grain de Raisin

Le Clos des Cèdres 11 Route des Pradeaux Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Venez vivre un moment à part, un vrai moment de partage autour du vin lors du Salon Grain de Raisin. Que vous n’ayez aucune connaissance ou que vous soyez déjà un passionné, vous êtes les bienvenus. Ce salon réunit 6 vignerons proposant plus de 25 références.

Partez à la découverte de ceux qui façonnent le vin, comprendre leur métier, leurs valeurs, et la passion qui les anime au quotidien. Une belle occasion de mettre un visage sur chaque bouteille.

Le restaurant du Clos des Cèdres vous proposera des mets pour accompagner votre dégustation (compris dans le prix du billet).

Réservation uniquement en ligne. .

Le Clos des Cèdres 11 Route des Pradeaux Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 96 88 79 contact@le-grain-de-raisin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Grain de Raisin

L’événement Salon du Grain de Raisin Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Limoges Métropole