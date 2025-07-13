Salon du Jardin de Senlis 2026 Senlis

Salon du Jardin de Senlis 2026

Cours Thore Montmorency Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

C’est l’un des grands rendez-vous du printemps. Le Salon du jardin, organisé en partenariat avec la Ville de Senlis, fera son retour!

Il accueillera de nombreux professionnels spécialistes du jardin et du végétal pour une promenade bucolique. Les passionnés de fleurs et de jardins iront à la rencontre des exposants pour y puiser de précieux conseils et découvrir à leur contact certaines plantes rares, mais aussi des rhododendrons, des camélias, des iris, des magnolias.… Les visiteurs auront le plaisir de découvrir des pépiniéristes, des rosiéristes, des producteurs de plantes originales, d’arbustes, de tillandsias, de bulbes, de plantes succulentes… .

Cours Thore Montmorency Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 1 40 23 91 13 contact@lesmarchesdeleon.fr

English :

It?s one of spring?s major events. The Salon du Jardin, organized in partnership with the City of Senlis, is back!

A host of professional garden and plant specialists will be on hand for a bucolic stroll.

German :

Es ist eine der großen Veranstaltungen im Frühling. Die Gartenmesse, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Senlis organisiert wird, ist wieder da!

Auf der Messe werden zahlreiche Garten- und Pflanzenspezialisten zu einem Spaziergang durch den Garten einladen.

Italiano :

È uno dei grandi eventi della primavera. Il Salon du Jardin, organizzato in collaborazione con la città di Senlis, è tornato!

Accoglierà una serie di professionisti del giardino e delle piante per una passeggiata bucolica.

Espanol :

Es uno de los grandes acontecimientos de la primavera. Vuelve el Salón del Jardín, organizado en colaboración con la ciudad de Senlis

Acogerá a numerosos profesionales de la jardinería y las plantas para un paseo bucólico.

