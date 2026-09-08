Salon du Jeu et du Joueur – 14e édition Salle des 4 Vents Écommoy

Informations pratiques

Écommoy

Salon du Jeu et du Joueur – 14e édition

Salle des 4 Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

14e édition du Salon du jeu et du joueur, les 17 et 18 octobre. Activité phare de 2026 : mène l’enquête dans un Cluedo géant avec la MJC Ronceray.

À l’occasion de la 14ᵉ édition du Salon du Jeu et du Joueur, qui se tiendra les 17 et 18 octobre 2026 à Écommoy, la Municipalité d’Écommoy et la Guilde de Roussard lancent la 2ᵉ édition du Prix des Joueurs.

Dix nouveautés (jeux), sélectionnées par notre partenaire La Boîte à Jeux, seront d’abord testées par le Comité des Pionniers, un groupe de joueurs passionnés qui retiendra les cinq jeux finalistes.

Vous aimez les jeux de société ? Rejoignez le Comité des Pionniers ! Votre mission : découvrir les nouveautés et participer au choix des jeux finalistes.

Lors du salon, les visiteurs pourront essayer les cinq jeux sélectionnés et voter pour leur préféré afin de désigner le top 3 du Prix des Joueurs 2026.

Activité phare de 2026 : mène l’enquête dans un Cluedo géant avec la MJC Ronceray.

Pour plus d’informations :

Tout est sur le site ! : ecommoy.wixsite.com/salondujeu

Mail : salondujeuetdujoueur@ecommoy.fr .

Salle des 4 Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 salondujeuetdujoueur@ecommoy.fr

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English :

14th edition of the Game and Gamer Fair, October 17 and 18. Highlight of 2026: Lead the investigation in a giant game of Cluedo with the MJC Ronceray.

L’événement Salon du Jeu et du Joueur – 14e édition Écommoy a été mis à jour le 2026-09-08 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois