Salon du jeu vidéo Salles Mistral et Aqui Sian Ben Saint-Martin-de-Crau

Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025.

Samedi 14 octobre de 10h à 18h

Dimanche 15 octobre de 10h à 17h. Salles Mistral et Aqui Sian Ben Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Plusieurs nouveautés à ne pas rater ! Amateurs de jeux vidéos, à vos manettes !

Rendez-vous incontournable des gamers avec de nombreuses animations arène de réalité virtuelle, simulateur de conduite, tournois PS5, zone cosplay, retrogaming, escape game, pilotage de drone et espace pédagogique sur les usages numériques. .

Salles Mistral et Aqui Sian Ben Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 71 07 56 julien.lachaise@gmail.com

English :

Several new features not to be missed! Video game fans, get your controllers!

German :

Mehrere Neuheiten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Videospielfans, ran an die Controller!

Italiano :

Una serie di nuove funzionalità da non perdere! Appassionati di videogiochi, prendete i vostri controller!

Espanol :

Un montón de novedades que no te puedes perder Fans de los videojuegos, ¡coged vuestros mandos!

