Salon du livre 2025 Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Salon du livre 2025

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Venez découvrir et rencontrer des auteurs de tout genre romans, littérature jeunesse, nouvelles, bandes-déssinées, poésie, littérature régionale, …

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr

English :

Discover and meet authors of all genres: novels, children’s literature, short stories, comics, poetry, regional literature, etc.

German :

Entdecken und treffen Sie Autoren aller Genres: Romane, Jugendliteratur, Kurzgeschichten, Comics, Poesie, regionale Literatur, …

Italiano :

Venite a conoscere autori di tutti i generi: romanzi, letteratura per ragazzi, racconti, fumetti, poesia, letteratura regionale, ecc.

Espanol :

Venga a conocer a autores de todos los géneros: novelas, literatura infantil, cuentos, cómics, poesía, literatura regional, etc.

