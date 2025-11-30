Salon du livre 2025 Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère
Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Dimanche 2025-11-30 09:00:00
2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Venez découvrir et rencontrer des auteurs de tout genre romans, littérature jeunesse, nouvelles, bandes-déssinées, poésie, littérature régionale, …
Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr
English :
Discover and meet authors of all genres: novels, children’s literature, short stories, comics, poetry, regional literature, etc.
German :
Entdecken und treffen Sie Autoren aller Genres: Romane, Jugendliteratur, Kurzgeschichten, Comics, Poesie, regionale Literatur, …
Italiano :
Venite a conoscere autori di tutti i generi: romanzi, letteratura per ragazzi, racconti, fumetti, poesia, letteratura regionale, ecc.
Espanol :
Venga a conocer a autores de todos los géneros: novelas, literatura infantil, cuentos, cómics, poesía, literatura regional, etc.
