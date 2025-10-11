Salon du livre 2025 Espace Désiré Rousset Quissac

Salon du livre 2025 Espace Désiré Rousset Quissac samedi 11 octobre 2025.

Salon du livre 2025

Espace Désiré Rousset 19 ter avenue du 11 novembre Quissac Gard

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Retrouvez des auteurs, des écrivains, des maisons d’édition… au salon du livre de Quissac. Au programme des lectures, des ateliers, des animations pour petits et grands.

Sur place buvette et petite restauration.

Espace Désiré Rousset 19 ter avenue du 11 novembre Quissac 30260 Gard Occitanie +33 4 66 77 30 02 relationspubliques@ville-quissac.fr

English :

Meet authors, writers, publishers… at the Quissac book fair. On the program: readings, workshops, entertainment for young and old.

On-site refreshments and snacks.

German :

Treffen Sie Autoren, Schriftsteller, Verlage… auf der Buchmesse in Quissac. Auf dem Programm stehen Lesungen, Workshops und Animationen für Groß und Klein.

Vor Ort Erfrischungsstände und kleine Snacks.

Italiano :

Incontrate autori ed editori alla fiera del libro di Quissac. Il programma prevede letture, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Conozca a autores y editores en la feria del libro de Quissac. El programa incluye lecturas, talleres y animaciones para grandes y pequeños.

Refrigerios y tentempiés in situ.

L’événement Salon du livre 2025 Quissac a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Intercommunal Piémont Cévenol