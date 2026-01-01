Salon du livre 2026 Charols
Salon du livre 2026 Charols dimanche 25 janvier 2026.
Salon du livre 2026
Salle Maurice Rodet Charols Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Comme chaque année le comité des fêtes de Charols vous invite à son salon du livre !
.
Salle Maurice Rodet Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 54 01 86 comite.des.fetes.de.charols@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like every year, the Charols festival committee invites you to its book fair!
L’événement Salon du livre 2026 Charols a été mis à jour le 2026-01-12 par Montélimar Tourisme Agglomération