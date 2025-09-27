Salon du Livre 2ème édition Vinay

Salon du Livre 2ème édition Vinay samedi 27 septembre 2025.

Salon du Livre 2ème édition

Salle des fêtes Vinay Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Animations, rencontres avec les auteurs, présence de librairies et maisons d’éditions

.

Salle des fêtes Vinay 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 52 33 culture@vinay.fr

English :

Activities, meetings with authors, presence of bookshops and publishing houses

German :

Animationen, Treffen mit Autoren, Präsenz von Buchhandlungen und Verlagen

Italiano :

Attività, incontri con gli autori, presenza di librerie e case editrici

Espanol :

Actividades, encuentros con autores, presencia de librerías y editoriales

L’événement Salon du Livre 2ème édition Vinay a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère