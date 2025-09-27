Salon du Livre 2ème édition Vinay
Salon du Livre 2ème édition Vinay samedi 27 septembre 2025.
Salon du Livre 2ème édition
Salle des fêtes Vinay Isère
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Animations, rencontres avec les auteurs, présence de librairies et maisons d’éditions
Salle des fêtes Vinay 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 52 33 culture@vinay.fr
English :
Activities, meetings with authors, presence of bookshops and publishing houses
German :
Animationen, Treffen mit Autoren, Präsenz von Buchhandlungen und Verlagen
Italiano :
Attività, incontri con gli autori, presenza di librerie e case editrici
Espanol :
Actividades, encuentros con autores, presencia de librerías y editoriales
