Salon du livre à Longvillers – Longvillers, 24 mai 2025 10:00, Longvillers.

Calvados

Salon du livre à Longvillers Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Longvillers Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-05-24

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez découvrir les auteurs du Pré-Bocage et leurs ouvrages romans, poésie, documentaire, livres illustres, jeunesse…

Seront présents

Martine Alani

Yves Boulland

Jacqueline Coudière

Laure Gombault

Marie-Suzanne Jombart

Elle Kaelleron

Francis Lacarbona

Jérémie Lechevalier

Renée Lesieur

Charlotte Onesime

Béatrice Pannier

Arnaud Roquier

Stella Ruffin

Yves Valée

Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois

Longvillers 14310 Calvados Normandie biblilongvillers@orange.fr

English : Salon du livre à Longvillers

Come and discover Pré-Bocage authors and their works: novels, poetry, documentaries, illustrated books, children’s books…

We’ll be there:

Martine Alani

Yves Boulland

Jacqueline Coudière

Laure Gombault

Marie-Suzanne Jombart

Elle Kaelleron

Francis Lacarbona

Jérémie Lechevalier

Renée Lesieur

Charlotte Onesime

Béatrice Pannier

Arnaud Roquier

Stella Ruffin

Yves Valée

German : Salon du livre à Longvillers

Entdecken Sie die Autoren des Pré-Bocage und ihre Werke: Romane, Poesie, Dokumentationen, illustrierte Bücher, Jugendbücher…

Es werden anwesend sein:

Martine Alani

Yves Boulland

Jacqueline Coudière

Laure Gombault

Marie-Suzanne Jombart

Elle Kaelleron

Francis Lacarbona

Jérémie Lechevalier

Renée Lesieur

Charlotte Onesime

Beatrice Pannier

Arnaud Roquier

Stella Ruffin

Yves Valée

Italiano :

Venite a scoprire gli autori del Pré-Bocage e le loro opere: romanzi, poesie, documentari, libri illustrati, libri per bambini, ecc.

Noi ci saremo!

Martine Alani

Yves Boulland

Jacqueline Coudière

Laure Gombault

Marie-Suzanne Jombart

Elle Kaelleron

Francis Lacarbona

Jérémie Lechevalier

Renée Lesieur

Charlotte Onesime

Béatrice Pannier

Arnaud Roquier

Stella Ruffin

Yves Valée

Espanol :

Venga a descubrir a los autores del Pré-Bocage y sus obras: novelas, poesía, documentales, libros ilustrados, libros infantiles, etc.

¡Allí estaremos!

Martine Alani

Yves Boulland

Jacqueline Coudière

Laure Gombault

Marie-Suzanne Jombart

Elle Kaelleron

Francis Lacarbona

Jérémie Lechevalier

Renée Lesieur

Charlotte Onesime

Béatrice Pannier

Arnaud Roquier

Stella Ruffin

Yves Valée

