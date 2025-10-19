Salon du livre à Luneray Salle de sport Luneray

Salle de sport Rue des écuyers Luneray Seine-Maritime

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Rendez-vous à la salle des sports de Luneray pour une nouvelle édition du Salon du Livre en présence de nombreux auteurs !

Avec l’intervention du cercle généalogique du Pays de Caux. .

