Salon du livre à Luneray Salle de sport Luneray

Salle de sport Rue des écuyers Luneray Seine-Maritime
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Rendez-vous à la salle des sports de Luneray pour une nouvelle édition du Salon du Livre en présence de nombreux auteurs !
Avec l’intervention du cercle généalogique du Pays de Caux. .
Salle de sport Rue des écuyers Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34
