Salon du Livre à Nantua Rue du Dr Grézel Nantua

Salon du Livre à Nantua

Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-21

Découvrez le Salon du Livre à Nantua ! Plongez dans la lecture au cœur de ce rendez-vous culturel incontournable.

Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 55 mairie@nantua.fr

English :

Discover the Salon du Livre in Nantua! Immerse yourself in reading at the heart of this not-to-be-missed cultural event.

