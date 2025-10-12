Salon du livre à Saint Martin du Tertre Salle de la Martinoise Saint-Martin-du-Tertre
Salle de la Martinoise Place du 19 mars 1962 Saint-Martin-du-Tertre Val-d’Oise
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Rencontrez auteurs et éditeurs, découvrez des BD, romans, poésie et animations pour toute la famille lors d’un salon du livre gratuit et ouvert à tous.
Salle de la Martinoise Place du 19 mars 1962 Saint-Martin-du-Tertre 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 81 22 18 68
English :
Meet authors and publishers, discover comics, novels, poetry and entertainment for the whole family at a free book fair open to all.
German :
Treffen Sie Autoren und Verleger, entdecken Sie Comics, Romane, Poesie und Unterhaltung für die ganze Familie bei einer kostenlosen Buchmesse, die für alle offen ist.
Italiano :
Incontrare autori ed editori, scoprire fumetti, romanzi, poesia ed eventi per tutta la famiglia in una fiera del libro gratuita e aperta a tutti.
Espanol :
Conozca a autores y editores, descubra cómics, novelas, poesía y eventos para toda la familia en una feria del libro gratuita y abierta a todos.
