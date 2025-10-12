Salon du livre à Saint Martin du Tertre Salle de la Martinoise Saint-Martin-du-Tertre

Salle de la Martinoise Place du 19 mars 1962 Saint-Martin-du-Tertre Val-d’Oise

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Rencontrez auteurs et éditeurs, découvrez des BD, romans, poésie et animations pour toute la famille lors d’un salon du livre gratuit et ouvert à tous.

Salle de la Martinoise Place du 19 mars 1962 Saint-Martin-du-Tertre 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 81 22 18 68

English :

Meet authors and publishers, discover comics, novels, poetry and entertainment for the whole family at a free book fair open to all.

German :

Treffen Sie Autoren und Verleger, entdecken Sie Comics, Romane, Poesie und Unterhaltung für die ganze Familie bei einer kostenlosen Buchmesse, die für alle offen ist.

Italiano :

Incontrare autori ed editori, scoprire fumetti, romanzi, poesia ed eventi per tutta la famiglia in una fiera del libro gratuita e aperta a tutti.

Espanol :

Conozca a autores y editores, descubra cómics, novelas, poesía y eventos para toda la familia en una feria del libro gratuita y abierta a todos.

