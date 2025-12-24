Salon du livre à Sérilhac Nid de plumes

Sérilhac Corrèze

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le salon du livre de Sérilhac réunit auteurs et passionnés de lecture dans une ambiance conviviale. L’événement propose une exposition de livres, des rencontres avec les écrivains, des animations autour de la lecture et des moments de partage littéraire. Un espace restauration et buvette est disponible sur place .

Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 82 24

