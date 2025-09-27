Salon du livre à Vendôme Vendôme

L’association Littérart41 a pour objectif de promouvoir les écrivains de notre région, talentueux et pourtant ignorés la plupart du temps par les grandes maisons d’édition. Dans ce but, nous organisons partout dans le Vendômois, des rencontres permettant au public de rencontrer ces auteurs.

Salon du livre à Vendôme. Littérart41 reprend le flambeau du Cercle des poètes retrouvés en Vendômois et organise le 22ème salon du livre de Vendôme. 30 auteurs, 10 artistes, des conférences, une remise de prix et le soir, des lectures publiques et du théâtre avec le comédien et metteur en scène Vendômois Bruno Massardo. Nous présenterons également le second numéro de notre revue annuelle auquel nos adhérents ont tous participé, ainsi qu’une interview exclusive de l’écrivain Pierre Pelot (L’été en pente douce, le pacte des loups) qui nous a offert pour l’occasion une nouvelle inédite enrichie de ses propres dessins. .

The aim of the Littérart41 association is to promote our region’s talented writers, who are often overlooked by the major publishing houses. To this end, we organize events throughout the Vendôme region, enabling the public to meet these authors.

Der Verein Littérart41 hat sich zum Ziel gesetzt, talentierte Schriftsteller aus unserer Region zu fördern, die von den großen Verlagshäusern meist ignoriert werden. Zu diesem Zweck organisieren wir überall in der Region Vendômois Treffen, bei denen das Publikum diese Autoren kennenlernen kann.

L’obiettivo dell’associazione Littérart41 è quello di promuovere gli scrittori di talento della nostra regione, spesso trascurati dalle grandi case editrici. A tal fine, stiamo organizzando eventi in tutta la regione di Vendôme, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare questi autori.

El objetivo de la asociación Littérart41 es dar a conocer a los escritores de talento de nuestra región, a menudo ignorados por las grandes editoriales. Para ello, organizamos manifestaciones en toda la región de Vendôme, que ofrecen al público la posibilidad de conocer a estos autores.

