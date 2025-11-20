Salon du livre adapté – 2e édition Annexe de la mairie du 14 éme de Paris Paris

Le Comité de Paris Île-de-France de l’association Valentin Haüy, en partenariat avec la Mairie du 14e arrondissement, vous invite à la deuxième édition du Salon du Livre adapté,

ce salon met en lumière les multiples formes d’adaptation qui rendent la littérature accessible aux personnes en situation de handicap. Une belle occasion de découvrir des ouvrages pensés pour tous les lecteurs.

À découvrir sur place :

Livres en braille

Livres audio

Ouvrages en grands caractères

Contenus en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) proposés par des éditeurs engagés pour une accessibilité universelle.

Conférences et tables rondes sur les enjeux du livre accessible

Programme des lectures :

Jeudi 20 novembre 2025

Matin

· 10h15-11h30 :

dédicace et lecture de Lars Bosselmann, directeur de l’Union

Européenne des Aveugles. » La

vie, ça bouge « , aux édition les trois colonnes et son deuxième livre

en cours de publication,

· 11h45-12h30 :

Lecture à voix haute d’un extrait du livre de Sylvain Tesson « Les piliers

de la mer » à partir d’un texte en

braille.

Après-midi

·

14h15-14h45 : Lecture à voix haute d’un

extrait du livre de Sylvain Tesson « Les piliers de la mer ».

· 14h45-15h15 Lecture

d’un extrait du livre « les yeux de Mona » par «Laurence

de Roquefeuil» à partir d’un texte en braille.

· 15h15-17h00 :

dédicace et lecture de Noëlle Roy, Historienne » Louis Braille,

un code de vie « , aux éditions Érès

Vendredi 21 novembre 2025

Matin

· 10h15-11h30 :

Dédicace collective et lecture » Un héritage de Louis Braille, Éloge de

la lecture et de l’écriture « , aux éditions l’Harmattan.

·



11h30-12h00 : Lecture d’un texte en FALC

par Cécile Arnoult Fondatrice et directrice générale de Kiléma-édition.

·

12h00-12h30 : Lecture à voix haute d’un

extrait du livre de Sylvain Tesson « Les piliers de la mer »

par Stéphane Roux.

Après-midi

·

14h15-15h00 : Lecture à voix haute d’une

nouvelle de Jacques Priou auteur déficient visuel par Stéphane Roux.

· 15h15-17h00 :

dédicace et lecture de Maria Doyle, Ambassadrice de l’association

Voir Ensemble, » À la croisée des sens, dans la peau d’un déficient

visuel » , Bande dessinée présentée à Angoulême en 2025

Ce rendez-vous culturel et inclusif vise à sensibiliser le public au handicap et à valoriser les acteurs du Livre adapté : éditeurs, auteurs, transcripteurs, lecteurs… Tous œuvrent pour une culture ouverte à chacun.

À l’heure où le Livre est plus que jamais essentiel, son accessibilité est un droit — et un engagement collectif.

Du jeudi 20 novembre 2025 au vendredi 21 novembre 2025 :

vendredi

de 10h00 à 18h00

jeudi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Annexe de la mairie du 14 éme de Paris 13 Rue Pierre Castagnou 75014 Paris

https://www.avh.asso.fr/implantations/comite-de-paris-ile-de-france/salon-du-livre-adapte-2025-deuxieme-edition +33140448800 relationspubliques.paris.iledefrance@avh.asso.fr