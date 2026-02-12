Salon du livre Aiguilhe
Salon du livre Aiguilhe dimanche 1 mars 2026.
Salon du livre
Salle polyvalente Aiguilhe Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Les bénévoles de la bibliothèque d’Aiguilhe et l’association Amiplume organisent un Salon du Livre le dimanche 1er mars de 10h à 18h à la salle polyvalente.
Une exposition de photos et de peintures agrémentera le salon.
Salle polyvalente Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@amiplume.fr
English :
Volunteers from the Aiguilhe library and the Amiplume association are organizing a Book Fair on Sunday March 1st from 10am to 6pm at the Salle Polyvalente.
An exhibition of photos and paintings will be on display.
L’événement Salon du livre Aiguilhe a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay