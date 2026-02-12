Salon du livre Aiguilhe

Salon du livre

Les bénévoles de la bibliothèque d’Aiguilhe et l’association Amiplume organisent un Salon du Livre le dimanche 1er mars de 10h à 18h à la salle polyvalente.

Une exposition de photos et de peintures agrémentera le salon.

Salle polyvalente Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@amiplume.fr

English :

Volunteers from the Aiguilhe library and the Amiplume association are organizing a Book Fair on Sunday March 1st from 10am to 6pm at the Salle Polyvalente.

An exhibition of photos and paintings will be on display.

