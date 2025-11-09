Salon du livre Place du Champ de Foire Ainay-le-Château

Salon du livre

Place du Champ de Foire Médiathèque d'Ainay-le-Château Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date :

2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le Salon du Livre organise par la médiathèque d’Ainay le Château le dimanche 9 novembre et se déroulera à la salle des fêtes. Conférences et exposition sont au programme !

+33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

English :

The Salon du Livre organized by the Ainay le Château media library takes place on Sunday November 9 at the Salle des Fêtes. Conferences and exhibitions are on the program!

German :

Die Buchmesse wird von der Mediathek in Ainay le Château am Sonntag, den 9. November, organisiert und findet in der Festhalle statt. Vorträge und eine Ausstellung stehen auf dem Programm!

Italiano :

Il Salon du Livre (salone del libro) organizzato dalla mediateca di Ainay le Château si terrà nella Salle des Fêtes domenica 9 novembre. Sono in programma conferenze e una mostra!

Espanol :

El domingo 9 de noviembre se celebrará en la Sala de Fiestas el Salón del Libro, organizado por la mediateca de Ainay le Château. El programa incluye conferencias y una exposición

L’événement Salon du livre Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-08-21 par Montluçon Tourisme