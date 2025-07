Salon du livre ancien et d’occasion à Prayssac Espace Maurice Faure Prayssac

Espace Maurice Faure 38 Rue de la République Prayssac Lot

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

2025-08-02 2025-08-03

Organisé par l’association « Livr’Et Vous »

« Comme chaque année depuis 2020, l’association Livr’Et Vous qui revend des livres d’occasion dans sa boutique au 22 Avenue du Maréchal Bessière à Prayssac, organise son cinquième salon du livre ancien.

Près de 25 000 livres d’occasion seront proposés à la vente le samedi 2 août de 10h à 19h et le dimanche 3 août de 9h à 18h, sous la halle de l’espace Maurice Faure de Prayssac.

Vous pourrez trouver des livres d’histoire, de cuisine, de jardinage, des romans, des polars, des grands classiques de la littérature, des livres pour enfant et bien d’autres. Nous avons aussi des livres en anglais.

Cette année encore, l’association a décidé de proposer des petits prix (1€ et 2€) les livres qu’on lui donne.

La compagnie “Les copains clown” se produira plusieurs fois samedi après-midi.

Livr’Et Vous a été créée en 2020 pour rendre le plaisir de lire accessible à tous et rentrer dans l’économie solidaire. Les bénéfices sont investis dans des projets culturels (exposition en 2021, concert en 2022, concert de l’equinoxe au mois de mars 2025). Les dons de tous livres sont les bienvenus directement à la boutique.

Cette année, les passionnés de livres anciens pourront peut-être trouver leur bonheur sur les stands des professionnels du livre ancien installés dans la salle des fêtes.

Une buvette sur place permettra de se désaltérer.

Nous vous attendons nombreux cette année encore. .

Espace Maurice Faure 38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie postmaster@livretvous.fr

