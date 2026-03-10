SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION

Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Le Salon du livre ancien et d’occasion organisé par l’Association Montolieu Village du Livre et des Arts en collaboration avec les librairies du village.

Depuis plus de 30 ans, Montolieu met à l’honneur les professionnels du livre durant le week-end de Pâques. Une dizaine de librairies de livres anciens et d’occasion sont présentes pour l’occasion !

Livres anciens et modernes, éditions originales, bibliophilie, manuscrits, reliure, livres illustrés… Littérature, sciences humaines, enfantin, histoire, régionalisme, philosophie, sciences, ésotérisme, affiches anciennes, bandes dessinées, photographies, beaux-arts, voyages, botanique… Trésors épuisés de la littérature, précieuses collections oubliées, petites éditions …

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Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 04 accueil@mvdl.fr

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English :

Antiques and second-hand book fair organized by the Association Montolieu Village du Livre et des Arts in collaboration with the village’s bookshops.

For over 30 years, Montolieu has honored book professionals during the Easter weekend. A dozen antiquarian and second-hand bookshops are on hand for the occasion!

Antiquarian and modern books, first editions, bibliophily, manuscripts, bookbinding, illustrated books? Literature, humanities, children’s books, history, regionalism, philosophy, science, esoterica, vintage posters, comics, photography, fine art, travel, botany? Out-of-print literary treasures, precious forgotten collections, small editions?

L’événement SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION Montolieu a été mis à jour le 2026-03-10 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT