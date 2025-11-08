Salon du livre ancien et d’occasion Maison des associations Royan

Salon du livre ancien et d’occasion

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-08 2025-11-09

L’objectif de ce salon est de permettre la rencontre de professionnels du livre et de personnes tant passionnées que novices. Toutes les thématiques sont représentées, du broché au relié (hors livres de poche et cartes postales).

+33 5 46 06 62 48 brigphil@orange.fr

English :

The aim of the show is to bring together book professionals and enthusiasts and novices alike. All themes are represented, from paperback to hardback (excluding paperbacks and postcards).

German :

Das Ziel dieser Messe ist es, die Begegnung zwischen Fachleuten der Buchbranche und Personen, die sich für Bücher begeistern, sowie Neulingen zu ermöglichen. Alle Themenbereiche sind vertreten, von broschierten bis zu gebundenen Büchern (außer Taschenbüchern und Postkarten).

Italiano :

L’obiettivo della fiera è quello di riunire i professionisti del libro, gli appassionati e i neofiti. Sono rappresentati tutti i temi, dai tascabili ai cartonati (esclusi i tascabili e le cartoline).

Espanol :

El objetivo de la feria es reunir tanto a profesionales del libro como a aficionados y principiantes. Están representados todos los temas, desde el libro de bolsillo hasta el de tapa dura (excluidos los libros de bolsillo y las postales).

