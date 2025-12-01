Salon du livre ancien et d’occasion Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély
Salon du livre ancien et d’occasion Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély samedi 13 décembre 2025.
Salon du livre ancien et d’occasion
Salle Aliénor d’Aquitaine Place de l’Hôtel de ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Des bouquinistes et libraires professionnels proposent à la veille de Noël des beaux livres anciens et d’occasion à des prix abordables. Des idées de cadeaux de Noël à portée de bourse.
.
Salle Aliénor d’Aquitaine Place de l’Hôtel de ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 43 81 22
English :
false
German :
Professionelle Antiquariate und Buchhändler bieten am Weihnachtsabend schöne alte und gebrauchte Bücher zu erschwinglichen Preisen an. Ideen für Weihnachtsgeschenke in Reichweite des Geldbeutels.
Italiano :
In vista del Natale, le librerie professionali e i librai di seconda mano offrono bellissimi libri antichi a prezzi accessibili. Idee regalo di Natale alla portata di tutti.
Espanol :
En vísperas de Navidad, libreros profesionales y libreros de segunda mano ofrecen preciosos libros antiguos a precios asequibles. Ideas para regalos de Navidad al alcance de todos.
L’événement Salon du livre ancien et d’occasion Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme