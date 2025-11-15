Salon du livre ancien et d’occasion Souvigny
Salon du livre ancien et d’occasion Souvigny samedi 15 novembre 2025.
Salon du livre ancien et d’occasion
Espace St Marc Souvigny Allier
Tarif :
Date :
Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Depuis sa création en 1999, le salon de Souvigny s’est affirmé comme le rendez-vous incontournable en Auvergne des bibliophiles et amateurs de livres anciens. Il est maintenant le seul d’Auvergne !
Espace St Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 21 25 lacme@wanadoo.fr
English :
Since its creation in 1999, the Salon de Souvigny has established itself as the must-attend event in Auvergne for bibliophiles and lovers of old books. It is now the only one of its kind in Auvergne!
German :
Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat sich der Salon de Souvigny als unumgängliches Treffen von Bibliophilen und Liebhabern alter Bücher in der Auvergne etabliert. Inzwischen ist sie die einzige in der Auvergne!
Italiano :
Dalla sua creazione nel 1999, la Fiera di Souvigny si è affermata come l’evento imperdibile in Alvernia per i bibliofili e gli amanti dei libri antichi. È ormai l’unico evento del genere in Alvernia!
Espanol :
Desde su creación en 1999, la Feria de Souvigny se ha consolidado como la cita ineludible en Auvernia para los bibliófilos y amantes de los libros antiguos. En la actualidad, es el único de su género en Auvernia
L’événement Salon du livre ancien et d’occasion Souvigny a été mis à jour le 2025-02-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région